Tankgutscheinaktion von Toyo Tires läuft

Noch bis zum 31. Mai 2024 läuft die Toyo Tires Frühjahrspromotion im teilnehmenden Handel in Deutschland und Österreich. Die Aktion gilt für alle Pkw-, SUV-, 4×4-, Offroad-, Transporter Sommer- und All Season Reifen. Für jeweils vier Reifen ab 17 Zoll gibt es einen Tankgutschein von 20 Euro, für vier Reifen ab 19 Zoll einen Tankgutschein für 50 Euro – in Deutschland von Shell und in Österreich von OMV. Weitere Informationen www.toyo.de/tankgutschein