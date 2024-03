Kreislaufwirtschaft/Nachhaltigkeit mehr und mehr im Blick der Reifenbranche

Das überwiegend unter dem Namen AZuR (Allianz Zukunft Reifen) bekannte Innovationsforum Altreifenrecycling hat sich bei der Tire Technology Expo vergangene Woche in Hannover beteiligt und zieht im Nachhinein ein positives Fazit seiner Präsenz dort. Dies aber nicht nur mit Blick auf den als groß bezeichneten Zulauf am eigenen Messestand in der niedersächsischen Landeshauptstadt oder die Resonanz auf Fachvorträge wie die Stephan Rau, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK), welcher die AZuR-Schirmherrschaft inne hat, und Marangonis Clemens Zimmermann rund um Recyclinggummiasphalt respektive die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Runderneuerung. Sondern nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die Themen Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit laut AZuR-Netzwerkkordinatorin Christina Guth „durch die gesamte Veranstaltung zogen“, insgesamt also deutlich präsent gewesen sollen. „Industrie und Unternehmen aus der Reifenfertigungsbranche beschäftigen sich zunehmend intensiver mit diesen Themen, das begrüßen wir sehr“, berichtet sie zugleich von einem beachtlichen Zuspruch internationaler und namhafter europäischer Unternehmen, die das AZuR-Netzwerk beim weiteren Ausbau der Kreislaufwirtschaft unterstützen wollen.