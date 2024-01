Eingesparte 100.000 Lkw-Kilometer dank kleinerer Conti-Produktverpackungen

Bei Continental hat man Verpackungen bzw. deren Größe/Volumen offenbar als eine Stellschraube identifiziert, um so den eigenen Nachhaltigkeitszielen entsprechend den Kohlendioxidfußabdruck des Unternehmens zu reduzieren. Denn zur Optimierung der Verpackung seiner Gummi-Zahnriemen-Sets setzt man auf papierbasierte Lösungen von Smurfit Kappa. „Wenn eine Verpackung mehrere Komponenten enthält, führt dies oft dazu, dass die Komponenten einzeln verpackt werden – und somit unnötig viel Leervolumen transportiert wird“, so der Verpackungsspezialist mit rund 46.000 Mitarbeitern und 350 Produktionsstätten in 35 Ländern. Nach dessen Worten spare Conti(Tech) dank seiner Lösungen pro Jahr nun 98 Lkw-Fahrten, 100.000 Lkw-Kilometer und 390 Tonnen Kohlendioxid beim Transport der Zahnriemen- und auch anderer Teile-Sets ein.