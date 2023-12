Beginn einer neuen Phase – Emilson löst Sörensson als Enviro-CEO ab

Der schwedische Altreifenrecycler Enviro Systems hat Fredrik Emilson als ab Februar 2024 neuen Chief Executive Officer (CEO) und damit als Nachfolger von Thomas Sörensson berufen. Letzterer wird dem Unternehmen allerdings in beratender Funktion erhalten bleiben. Emilson stand zuletzt seit 2010 in Diensten von Höganäs AB, einem Anbieter von Metallpulverlösungen, der mit 2.400 Beschäftigten für einen Jahresumsatz in Höhe von zwölf Milliarden schwedischen Kronen (beinahe 1,1 Milliarden Euro) steht. Dort fungierte er seit 2017 ebenfalls als CEO, bringt aber nicht zuletzt Erfahrung aus der Kautschukbranche mit, hat er doch auch schon für die Trelleborg-Gruppe gearbeitet. Mit ihm wollen die Schweden, bei denen Michelin größter Anteilseigner ist, eine neue Entwicklungsphase des Unternehmens einläuten. „Durch die Zusammenarbeit mit Antin Infrastructure Partners macht Enviro einen neuen Schritt in seiner Entwicklung, der eine neue Art von Führung erfordert. Dass ein so erfahrener und qualifizierter Manager wie Fredrik Emilson die Rolle des CEO übernimmt, ist wirklich erfreulich“, sagt Enviro-Chairman Alf Blomqvist.