Bilstein will mit Performance-Produkten „entscheidenden Beitrag“ leisten

Auf der kürzlich zu Ende gegangenen Essen Motor Show hat Bilstein den Fokus klar auf Sport- und Gewindefahrwerke aus dem Segment Track Performance gelegt und daraus vor Ort auch das neue Gewindefahrwerk Evo T2 präsentiert, das im Frühjahr in den Markt kommen soll. Wie Bilstein im Nachgang zur Messe betont, gehe das Angebot an Performance-Produkten aber deutlich darüber hinaus und fasse Street- und Race-Performance-Fahrwerke mit ein. Bilstein leiste insofern „mit ausgeklügelten und individuell abgestimmten Fahrwerklösungen für jeden Einsatzbereich einen entscheidenden Beitrag“ dafür, dass „die Kraft auch auf die Straße und am Ende der Fahrspaß nicht zu kurz kommt“, heißt es dazu in einer Mitteilung.