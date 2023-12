Von null auf 6.000 Meter in unter 24 Stunden auf Metzelers „Karoo 4“

Ein Fahrerteam von Metzeler und BMW Motorrad hat mit einer Flotte von serienmäßigen Maschinen des Typs R 1300 GS – bereift mit dem „Karoo 4“ der zu Pirelli gehörenden Reifenmarke – eine rekordverdächtige Tour unternommen: In weniger als 24 Stunden fuhr die Gruppe in der Region des „El Circuito de los Seis Miles“ in der chilenischen Atacama-Wüste auf Meereslevel startend bis hinauf auf eine Höhe von über 6.000 Metern. Konkret brauchte man demnach sogar nur 19 Stunden und 22 Minuten, um am Nevado Ojos del Salado die Marke von 6.006 Metern zu erreichen und wenig später dann sogar eine maximale Höhe von 6.027 Metern zu schaffen. „Mit dieser Expedition haben wir zum einen die starke Beziehung zwischen Metzeler und BMW Motorrad bestätigt. Zum anderen haben wir die Performance von zwei völlig serienmäßigen Produkten unter Beweis gestellt, die jeder kaufen und auch unter den schwierigsten Bedingungen verwenden kann“, sagt Salvo Pennisi, Testing & Technical Relation Director bei Metzeler/Pirelli, der selbst auch mit von der Partie war wie bei ähnlichen Events zuvor. Begleitet wurde er unter anderem noch von Christof Lischka, der im Range eines Vice President Entwicklungsleiter bei BMW Motorrad ist, sowie dem italienischer Extrem-Enduro-Champion und Tester für die italienische Zeitschrift InMoto Michele Pradelli und Karsten Schwers, Toptester der deutschen Zeitschrift Motorrad.