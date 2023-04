NASCAR-Reifen mit historischem Goodyear-Logo auf der Seitenwand

Goodyear ist bekanntlich nicht nur weiterhin exklusiver Reifenausrüster der US-amerikanischen NASCAR-Rennserie, bei der das Kürzel für National Association for Stock Car Auto Racing steht, sondern feiert dieses Jahr auch sein 125-Jähriges. Diesem Anlass entsprechend wird der Hersteller zum sogenannten 75. Throwback-Wochenende der Serie (12.-14. Mai) Rennreifen mit einem besonderen Seitenwanddesign zur Verfügung stellen. Das Unternehmen wird dazu nach eigenen Angaben 3.500 Reifen an die Strecke des Darlington Raceway liefern, die ein historisches Wingfoot-Logo ziert. Damit soll nicht zuletzt die langjährige Partnerschaft zwischen der NASCAR und dem Reifenhersteller zelebriert werden bzw. das laut Goodyear am längsten bestehende Sportsponsoring. „Das einzigartige Seitenwanddesign ist eine angemessene Hommage an unsere bemerkenswerte gemeinsame Geschichte und unsere gemeinsame Leidenschaft für den Motorsport“, sagt Stu Grant, General Manager Global Race Tires bei Goodyear. cm