Goodyear gibt Startschuss für die Drive Results European Tour 2023

Aufgrund des „großen Erfolgs“ im vergangenen Jahr stellt Goodyear auch 2023 seine Goodyear Total Mobility im Rahmen einer achtmonatigen Drive Results European Tour in 15 europäischen Ländern vor und will Flottenmanagern, die ihren Betrieb optimieren möchten, dabei erklären, welche „Unterstützung in den Bereichen Wirtschaft und Nachhaltigkeit“ der Hersteller bieten kann.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN