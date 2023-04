Tourist Trophy bis 2027 mit Metzeler als offiziellem Reifenpartner

Das Department for Enterprise der Isle of Man hat die Marke Metzeler im Rahmen eines Sponsoringvertrages für die auf der britischen Insel ausgetragenen Rennen der Tourist Trophy (TT) zum offiziellen Reifen für den Fünfjahreszeitraum von 2023 bis 2027 ernannt. Gleichwohl bedeutet dieses Sponsoring nicht, dass nun alle Starter nur noch auf Metzeler-Reifen um Erfolge in den diversen Klassen auf dem gut 60,7 Kilometer langen „Snaefell- Mountain“-Straßenkurs kämpfen würden. Wie bisher wird es also weiterhin einen diesbezüglichen Wettbewerb unter verschiedenen Reifenherstellern geben, wobei im vergangenen Jahr etwa alle Siege in den TT-Solorennen auf Dunlop-bereiften Maschinen eingefahren wurden. cm

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN