„AllSeasonContact 2“ ist wohl nicht nur, aber eben auch ein EV-Reifen

Dass Continental nicht vorhat, Reifen speziell für Elektroautos anzubieten, hatte der Hersteller vergangenes Jahr unmissverständlich klargestellt. Während andere Anbieter wie unter anderem Hankook mit seiner „iON“-Familie oder Michelin mit den Profilen „E.Primacy“ und „Pilot Sport EV“ für elektrisch angetriebene Fahrzeuge – also Electric Vehicles bzw. EVs – maßgeschneiderte Produkte anbieten, verfolgt Conti demnach die Philosophie, dass alle seine Reifenlinien „EV Ready“ sein müssen. Wobei unlängst auch Michelin herkömmliche seiner Reifen wie etwa den „Alpin 6“ für die kälteren Monate des Jahres so bezeichnet hat, zumal sie im Vergleich zu anderen im Markt erhältlichen Produkten einen niedrigeren Rollwiderstand haben und so Elektrofahrzeugen letztlich zu einer höheren Reichweite mit einer Batterieladung verhelfen können sollen. Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass Continental für jedermann sichtbar nun auf eine Seitenwandkennzeichnung setzt, welche entsprechende Reifen als geeignet auch für elektrisch angetriebene Fahrzeuge ausweist. Zumindest ist dies auf im Internet kursierenden Bildern des ganz augenscheinlich vor seiner Markteinführung stehenden Ganzjahresreifens „AllSeasonContact 2“ des deutschen Reifenherstellers zu sehen: Denn dort lässt sich bei genauem Hinsehen ein „EV“ samt Häkchen auf der Seitenwand erkennen. christian.marx@reifenpresse.de