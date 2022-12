Andere Länder, andere Reifen Made in Portugal von Conti-Rückruf betroffen

Hatte Continental vor einer Woche einen Rückruf von weltweit mehr als 7.000 Reifen – darunter in Deutschland knapp 750 des Typs „EcoContact 6“ in MO- bzw. Mercedes-Original-Erstausrüstungsspezifikation – gestartet, liegen zwischenzeitlich weitere Informationen zu in anderen Ländern betroffenen Profilen vor. Wie anhand der DOT-Kennzeichnung sämtlicher genannter Reifen zu erkennen ist, wurden sie alle im Continental-Reifenwerk in Lousado (Portugal) hergestellt.

In der Schweiz etwa geht es um rund 320 Einheiten des „WinterContact TS 870“ in der Dimension 205/55 R16 91H mit Produktion in der 30. Kalenderwoche 2022. Zu erkennen sind die Winterreifen anhand der DOT-Nummer „1AF03F9ME3022“ auf ihrer Seitenwand und der dort genauso zu findenden Reifenformnummer 256086. Das gleiche Reifenmodell ist auch im österreichischen Markt betroffen, dort allerdings, sofern die betreffenden Reifen in der 28. Kalenderwoche dieses Jahres hergestellt wurden und sich die Reifenformnummer 257890 auf der Seitenwand finden lässt.

Darüber hinaus soll es entsprechende Rückrufe zudem noch in Spanien, Italien und Frankreich geben, wobei in letzterem Land rund 180 Ganzjahresreifen des Typs „AllSeasonExpert 2“ der Conti-Zweitmarke Uniroyal davon betroffen sind. Dort handelt es sich um die Größe 215/60 R16 99V XL, sofern die fraglichen Reifen in der 17. Kalenderwoche 2022 produziert wurden bzw. die DOT-Nummer „AF5MDD9U1722“ aufweisen und aus der Reifenform mit der Nummer 247298 stammen.

Gut 2.900 der mehr als 7.000 zurückgerufenen Reifen sind darüber hinaus solche, die im US-amerikanischen Markt vertrieben wurden. Hierbei handelt es sich um die drei Produktlinien „4x4Contact“ in 255/55 R19 111V XL mit der DOT-Nummer „AFP6D49R1422“ aus den Reifenformen mit der Nummer 222902 oder 210017, „PureContact LS“ in 215/60 R16 95V mit der DOT-Nummer „AF5MWD411122“ aus den Reifenformen 246807 oder 246026 sowie „TerrainContact H/T“ in 255/55 R20 107H mit der DOT-Nummer „AFHHWM6E1922“ aus Reifenform 251673.

Den Unterlagen der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zu den Rückrufen lässt entnehmen, dass Continental sämtliche rund um die Vulkanisation vorliegenden Produktionsdaten des portugiesischen Standortes seit Oktober 2021 analysiert und dabei lediglich 21 möglicherweise problembehaftete Reifen festgestellt hat. Von denen seien dann sogar nur fünf in den US-Ersatzmarkt geliefert und verkauft worden, heißt es weiter. Insofern betont der Konzern ein weiteres Mal, dass ihm bis dato keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang zu Ohren gekommen sind. christian.marx@reifenpresse.de