Continental ruft freiwillig EcoContact-6-Reifen in MO-Spezifikation zurück

Continental hat heute ein freiwilliges Austauschprogramm für insgesamt 7.103 Reifen weltweit angekündigt. Auf dem deutschen Markt kommen insgesamt 745 Reifen für das Austauschprogramm in Frage, die über das Reifenersatzgeschäft verkauft wurden bzw. sich noch in den Beständen von Reifenhändlern befinden. Des Weiteren wird das Austauschprogramm in Österreich, der Schweiz, Spanien, Frankreich und Italien angeboten. „Continental liegen keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen vor“, so der Hersteller.

„Bei den betroffenen Reifen könnte es zu plötzlichem Luftverlust oder einer Gürtelkantentrennung kommen, was zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Lauffläche führen kann“, schreibt der Hersteller in einer Mitteilung. Continental habe dieses Austauschprogramm „proaktiv initiiert“, um mögliche Gefährdungen für Fahrzeugführer und andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen. „Stand heute liegen dem Unternehmen keine Berichte über Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang vor. Alle Reifen, die für das Austauschprogramm in Frage kommen, werden kostenfrei ersetzt“, heißt es dazu aus Hannover.

Continental habe am 5. Dezember 2022 damit begonnen, die entsprechenden nationalen Behörden zu informieren und stehe in engem Austausch mit seinen Kunden und Händlern, „um dieses freiwillige Austauschprogramm zu organisieren und durchzuführen“.

Reifen aus dem deutschen Ersatzgeschäft, die vom Austauschprogramm umfasst werden, können anhand nachfolgender Daten identifiziert werden:

Produktlinie: EcoContact 6 MO, Größe: 205/55 R17 91W

DOT-Nummer: AF E D8JD 0422

Reifenformnummer: 255448

Weitere lokale Ansprechpartner sind hier auf der Internetseite von Continental abrufbar. ab