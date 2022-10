Baugenehmigung für Enviro-Altreifenrecyclingwerk erteilt

Laut Enviro Systems liegt nun die Baugenehmigung für das von dem schwedischen Unternehmen geplante Altreifenrecyclingwerk in Uddevalla vor. Dort sollen nach Fertigstellung aus bis zu 60.000 Tonnen Altreifen jährlich Pyrolyseöl und RCB (Recovered Carbon Black) – also Ruß – zurückgewonnen werden. Der Start der Bauarbeiten ist demnach allerdings noch von einigen anderen Faktoren abhängig, sagt das Unternehmen, an dem Michelin einen Anteil von 20 Prozent hält. Dabei weit es beispielsweise darauf hin, dass man sich zuallererst Zugriff auf genügend Altreifen sichern müsse genauso wie es noch entsprechender (weiterer) Abnahmevereinbarungen für die aus ihnen zurückgewonnenen Recyclingmaterialien bedürfe. cm