Dieses Wochenende Stahlgruber-Leistungsschau in Nürnberg

Die Stahlgruber Group, zu der neben der Stahlgruber GmbH (Poing) noch die PV Automotive GmbH (Essen) sowie die Neimcke GmbH & Co. KG (Mühldorf am Inn) und die Stahlgruber Gesellschaft m.b.H. (Wals bei Salzburg/Österreich) gehören und die selbst seit 2018 wiederum Teil der in Zug/Schweiz ansässigen europäischen Tochter der LKQ Corporation ist, setzt ihr Messeformat weiter fort und richtet am kommenden Wochenende in Nürnberg eine weitere Leistungsschau für ihre Kunden und Lieferanten aus. Unter demselben Motto „Mittendrin“ wie schon im Frühjahr in Leipzig und Essen werden nach Unternehmensangaben mehr als 150 Aussteller am 24./25. September ihre Produkte und Lösungen in Sachen Kfz-Teile und Werkstattausrüstung in Halle 12 der Messe Nürnberg präsentieren. Für den Tag vor der Leistungsschau – also für diesen Freitag – ist zudem der Stahlgruber-Werkstattkongress angesetzt. Bei dem sollen unter dem Motto „Zukunft Denken – Zukunft lenken“ interessante und neue Perspektiven aufgezeigt werden: Für über 300 Teilnehmer stehen demnach Fachvorträge und Diskussionsforen zu verschiedenen aktuellen Trends auf dem Programm wie etwa zur E-Mobilität oder Digitalisierung. cm