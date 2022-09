Wieder Nexen-Gewinnspielaktion zur Winterumrüstung

Während der Umrüstsaison bzw. schon seit dem 15. September und noch bis zum 15. Dezember will Nexen Tire dem Handel wieder Unterstützung beim Abverkauf seiner Reifen bieten. Dafür ist die neue Winterpromotionaktion für Endverbraucher gedacht mit einem Gewinnspiel, für das sich Autofahrer beim Kauf von Nexen-Reifen unter https://winguard-gewinnspiel.nexentire.com registrieren können und dann die Chance auf eine als Hauptpreis ausgelobte Luxusreise in die Dolomiten haben. Gewinnen können die außerdem diejenigen unter den B2B-Kunden des koreanischen Reifenherstellers mit den meisten Registrierungen, während darüber hinaus noch Nexen-Sommerreifen oder VIP-Tickets für Spiele von Eintracht Frankfurt in der Verlosung sind. Die Aktion wird nach Unternehmensangaben über die eigene Homepage genauso wie mittels B2B- und B2C-Medien sowie soziale Netzwerke begleitet. „Im Rahmen der Kundenbindung ist die Promo ein weiteres Marketinginstrument, welches bereits seit Jahren erfolgreich von Nexen Tire im Kundendialog genutzt wird. Nexen Tire blickt positiv auf eine erfolgreiche Winterumrüstsaison und ist mit hoher Verfügbarkeit in allen gängigen Dimension auch im Herbst 2022 der Reifenpartner an der Seite des Kunden“, sagt Peter Gulow, Vice President Europe Central & East bei Nexen Tire. cm