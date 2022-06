Mehrere Tausend Entscheider kommen zu Stahlgruber-Hausmessen

Gemeinsam mit insgesamt über 150 Ausstellern hat sich die Stahlgruber Group im Mai auf zwei Messen und Kongressen präsentiert. Gemeinsam mit Lieferanten wurde Kunden bei den beiden Hausmessen des Unternehmens am 14./15. Mai in Leipzig und am 21./22. Mai ein – wie es heißt – „umfangreiches Angebot an Kfz-Teilen, Serviceangeboten, Innovationen und Brancheninformationen vorgestellt“. Demnach besuchten mehrere Tausend Entscheider aus Werkstatt und Handel die beiden Veranstaltungen bzw. die Stahlgruber-Leistungsschau und PV Live!. „Der Neustart der Messen nach der Pandemiepause war ein voller Erfolg“, resümiert Frank Schöller, CEO der Stahlgruber Group. „Mit den beiden neuen Standorten Essen und Leipzig sind wir näher an unsere Kunden gerückt, und die neuen Messetermine im Mai waren für sie ideal“, ergänzt er mit Blick darauf, dass die nächste Stahlgruber-Leistungsschau bereits am 24./25. September in Nürnberg stattfinden soll. cm