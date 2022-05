Reifenmarke Eurogrip zeigt Flagge bei der „Tire Cologne“

Die zum indischen Hersteller TVS Srichakra gehörende Reifenmarke Eurogrip zeigt dieser Tage Flagge bei gleich zwei Messen rund um die Reifenbranche. Da man eigenen Worten zufolge über ein Produktdesign- und Entwicklungszentrum in Italien verfügt, verwundert nicht, dass der Anbieter einerseits bei der Autopromotec vom 25. bis zum 28. Mai in Bologna Flagge zeigt. Andererseits ist Eurogrip auch bei der teils mit der italienischen Messe überlappend stattfindenden „Tire Cologne“ vom 24. bis zum 26. Mai mit einem Stand vor Ort vertreten. Zeigen wird man dort unter anderem den im Frühjahr 2021 vorgestellten Rollerreifen „Bee Connect“. Zugleich soll der ganz neue „Bee Moving“ gezeigt werden, der dann in der zweiten Jahreshälfte in den Markt rollen wird. Er ist demnach für leichte Transportfahrzeuge wie etwa entsprechende dreirädrige Piaggio-Modelle gedacht. Mit im Gepäck zu den Messen sind aber noch zahlreiche weitere und teils neue Profile. cm

