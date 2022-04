RDKS-Sensoren tragen (vorerst?) genug zu mehr Nachhaltigkeit bei

Zugegeben, es gibt sie wirklich: die Sustainable-Products-Initiative (SPI) der EU-Kommission, mit der sie die Energieeffizienz- und Ressourcenschutzanforderungen an eine Vielzahl von Produktgruppen regeln will. Und ja, die Bundesregierung respektive das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) haben ihre Unterstützung dafür zugesagt. Doch dass dabei – wie von uns vergangenen Freitag berichtet – Sensoren für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) in den Blick der Politik gerückt sind, ist vor allem natürlich eines: unser diesjähriger Aprilscherz. Selbst wenn es in der Tat unbefriedigend ist, dass RDKS-Sensoren entsorgt werden müssen, wenn ihren Batterien der „Saft“ ausgeht. Ungeachtet dessen haben wir aber wohl kaum jemanden mit unserer frei erfundenen Geschichte aufs Glatteis führen können bzw. sind uns unsere Leser ziemlich schnell auf die Schliche gekommen. Aber wer weiß, ob nicht irgendwann doch jemand auf die Idee kommt, das „Batterieproblem“ der Sensoren direkt messender RDKS – gesetzgeberisch oder technisch – anzugehen. christian.marx@reifenpresse.de

