Wie entwickelt sich das Onlinereifengeschäft mit dem Endverbraucher?

Die Corona-Krise beschert dem Onlinehandel noch größere Wachstumsraten als das Geschäft mit dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet in den zurückliegenden Jahren ohnehin schon hat verbuchen können. Aber gilt das auch rund um den Absatz von Reifen? Könnte man meinen, ist zuletzt doch sogar Goodyear in die Direktvermarktung über das Web eingestiegen. Oder ist die Sache bei den schwarzen Rundlingen aus Gummi doch eine völlig andere? Stand heute liegt besagter Vertriebskanal Stand jedenfalls weit hinter dem vor rund sieben Jahren für 2020 prognostizierten Marktanteil zurück. Aber wie geht es weiter? Was meinen Sie?

In der 2013 im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) vorgestellten Studie „Reifenfachhandel 2020 – Zukünftige Entwicklungstendenzen und Handlungsoptionen“ wurden drei verschiedene Szenarien vorgestellt, wie sich die Marktanteile der einzelnen Vertriebskanäle im Pkw-Reifenersatzgeschäft Handel an Verbraucher (Sell-out) zukünftig verändern könnten. Je nachdem, ob und wie andere Marktteilnehmer wie beispielsweise etwa Vertragswerkstätten/Autohäuser das Reifengeschäft forcieren oder eben auch nicht, wurde speziell für den Onlinereifenvertrieb hierzulande ein Anteil irgendwo zwischen 15 und 22 Prozent für jetzt noch laufende Jahr 2020 prognostiziert. Bewahrheiten wird sich das aber letztlich wohl nicht. Denn zumindest für 2019 hat der BRV diesbezüglich von gerade einmal acht Prozent berichtet, und eine annähernde Verdopplung nur ein Jahr später dürfte selbst angesichts Corona eher unwahrscheinlich sein.

Zumal sich zwischenzeitlich gezeigt hat, dass sich ähnlich ambitionierte Zielsetzungen wie die 2014 vom Internetreifenhändler Delticom anvisierte Umsatzverdopplung von damals leicht mehr als 500 Millionen Euro binnen fünf Jahren auf über eine Milliarde Euro zwischenzeitlich als Makulatur erwiesen hat – 2019 wurden knapp 626 Millionen Euro erlöst – genauso wie das von ihm für „viel früher“ als 2020 erwartete Erreichen eines 20-prozentigen Marktanteils für den Onlinereifenhandel. Vor diesem Hintergrund dürfte zudem nachvollziehbar sein, warum durchaus bekannte Webshops wie unter anderem Fritzreifen oder Popgom ihren Betrieb hierzulande zwischenzeitlich eingestellt haben. Die Bäume scheinen selbst im Onlinehandel also nicht in den Himmel zu wachsen. Das wird unmittelbar die Frage danach auf, was diesbezüglich wohl für dieses und die kommenden Jahre zu erwarten sein wird. Sagen sie uns Ihre Meinung dazu: Denn darum dreht sich die aktuelle Frage des Monats auf den Webseiten der NEUE REIFENZEITUNG. christian.marx@reifenpresse.de