App für die pro Reifen benötigte Menge an „Magnum+“-Auswuchtperlen

Das Auswuchten von Reifen noch etwas einfacher machen will der Werkstattausrüster Martins Industries mit Hauptsitz in Kanada, einer Europaniederlassung aber auch im niederländischen Rijen. Denn das Unternehmen bietet nun eine mobile App an, mit der sich die Menge an „Magnum+“-Auswuchtperlen bestimmen lassen soll, die für eine laufruhige Rad-Reifen-Kombination benötigt wird. „App öffnen, Reifengröße eingeben, berechnete Menge Auswuchtperlen abmessen und einfüllen“, wie die einzelnen Schritte bei alldem beschrieben werden. Die Software ist sowohl für Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android als auch für solche mit Apples iOS in den entsprechenden Stores verfügbar. cm