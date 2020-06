Neue Westlake-Nutzfahrzeugreifen gehen in Europa an den Start

Zhongce Rubber hat sein Westlake-Lkw- und Llkw-Reifensortiment überarbeitet und startet in Europa jetzt mit einem umfassenden Generation-2-Angebot. Wie der Hersteller dazu schreibt, seien sämtliche neue Profile speziell auf die Bedürfnisse europäischer Nutzfahrzeugkunden hin entwickelt worden, denen an „Reifenperformance und Kosteneinsparungen“ gelegen sei. Zum neuen Line-up, das in Europa ab dem 1. Juli verfügbar sein soll, gehörten die Lkw- und Llkw-Reifenprofile WSA2LT, WAS2, WDA2LT, WDA2, WSM2 und WDM2.

