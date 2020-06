Toyo Tires ist exklusiver Reifenpartner der Pfister Racing Tourenwagen-Challenge

Wenn am 4. Juli die Pfister Racing Tourenwagen-Challenge (PCTR) mit ihrem offiziellen Testtag in die Saison startet, dann ist auch Toyo Tires als exklusiver Reifenlieferant wieder mit von der Partie; die Serie war aus dem Chevrolet Cruze Eurocup hervorgegangen und erweitert sich um Cupra-Fahrzeuge. Am zweiten Juli-Wochenende startet dann die eigentliche Meisterschaft mit dem Rennauftakt auf dem österreichischen Salzburgring.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login