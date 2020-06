„Vorteilspakete“ in Sachen RDKS bei Schrader erhältlich

Mit einem Kombiangebot in Bezug auf Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) will Schrader Werkstätten „Funktionalität und Flexibilität zu einem unschlagbaren Preis“ bieten. Gemeint damit sind zwei sogenannte „Vorteilspakete“. Beide beinhalten einerseits das sich durch ein eingebautes OBDII-Modul auszeichnende RDKS-Programmiergerät „S41“ von ATEQ samt fünfjähriger Softwarelizenz sowie andererseits eine gewisse Stückzahl des „EZ-Sensor“ von der zu Sensata Technologies gehörenden Marke selbst. Der Unterschied zwischen den beiden Bundles besteht demnach lediglich darin, dass es beim einen 16 Sensoren sind und beim anderen 28. Apropos Sensorversorgung: Zum jetzigen Zeitpunkt erwartet das Unternehmen durch Corona weiterhin keine Einschränkungen bei der RDKS-Produktion für das Ersatzteilgeschäft. „Unsere Produktion in Nordirland läuft ohne Unterbrechungen und in unserem europäischen Zentrallager in Deutschland halten wir Sicherheitsvorräte für sechs bis acht Wochen für die meisten Artikelnummern bereit“, heißt es dazu. Was das Thema RDKS-Diagnose betrifft, weist Schrader zudem einerseits auf einen von ihm erstellten und auf seinen neuen Webseiten abrufbaren Leitfaden zu Programmiergeräten hin sowie andererseits auf die neuesten Softwareupdates für sie, egal ob sich ATEQ, Bartec, Snap-on oder Schrader als Name auf ihrem Gehäuse findet. cm