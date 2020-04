Bis Ende April bei Premio/Quick kostenloser Reifenwechsel für medizinisches Personal

Die zu den Goodyear Dunlop Handelssystemen (GDHS) gehörenden Vertriebskanäle Premio Reifen + Autoservice und Quick Reifendiscount wollen sich mit Blick auf die Corona-Krise bei den „Helden“ aus den systemrelevanten Gesundheitsberufen – gemeint sind Ärzte, Krankenpfleger, Praxis- und Pflegepersonal – für ihren Einsatz bedanken. Da das medizinische Personal und Sanitäter angesichts der aktuellen Lage „mehr als nur Applaus verdient“ hätten, wird ihnen noch bis einschließlich Donnerstag kommender Woche ein kostenloser Reifenservice angeboten. Soll heißen: Goodyear Dunlop gewährt im Rahmen der Aktion allen Teilnahmeberechtigten die kostenlose Reifenmontage (Ummontage/Radwechsel, jeweils inklusive Auswuchten der zu montierenden Reifen) für ihren privaten Pkw – weitere Kosten wie etwa für Reifen oder Zubehör etc. sind jedoch nicht Teil der Prämie. Um in deren Genuss zu kommen, ist ein unterzeichneter Berechtigungsnachweis (Selbstauskunft) plus Visitenkarte, Mitarbeiterausweis oder Ähnliches vor Rechnungsstellung an den jeweiligen Betrieb zu übergeben. Der Nachweis ist demnach bei den teilnehmenden Premio- bzw. Quick-Filialen erhältlich oder kann über www.Premio.de/helden respektive www.quick.de/helden heruntergeladen werden. christian.marx@reifenpresse.de