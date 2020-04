Auch Messe Abenteuer & Allrad wegen der Corona-Pandemie abgesagt

Nun wird auch die Abenteuer & Allrad abgesagt. Wie die Veranstalter der eigentlich für den 11. bis 14. Juni in Bad Kissingen geplanten Messe mitteilen, habe eine „zwischenzeitlich in Betracht gezogene Verschiebung in den Herbst“ wieder verworfen; das „Risiko, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen aus aller Welt in Corona-Zeiten durchzuführen, ist einfach zu groß“, heißt es dazu erklärend vonseiten der Veranstalter. Dafür freue man sich jetzt umso mehr auf das kommende Jahr, wenn die Messe Abenteuer & Allrad unter dem Motto „Jetzt erst recht“ stattfinden soll. Ein genauer Messetermin für 2021 ist derzeit noch nicht bekannt. ab