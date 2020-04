Vollzug gemeldet: AutoScout24 gehört jetzt zu Hellman & Friedman

Schon bald nach der Einstellung des AutoScout24-Werkstattportals war bekannt geworden, dass sich die hinter diesem und weiteren Onlineangeboten stehende Scout24 AG auch von der gleichnamigen Fahrzeughandelsplattform trennen wolle, die sich seit Kurzem in einem neuen Design präsentiert. Zum 1. April ist die Transaktion nun vollzogen worden, wobei der bisherige Eigner sämtliche Anteile an AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Tochtergesellschaften von Hellman & Friedman verkauft hat. Der hinsichtlich des vorläufig ermittelten Nettofinanz- und Umlaufvermögens angepasste Kaufpreis wird dabei mit leicht über 2,8 Milliarden Euro beziffert. Nach dem Verkauf von AutoScout24 will sich Scout24 nun auf den verbleibenden Marktplatz ImmoScout24 und damit „auf den Aufbau eines umfassenden Ökosystems für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich“ fokussieren. cm