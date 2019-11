Autoscout24 geht mit neuem Markenauftritt ins neue Jahr

Autoscout24, Europas führender Onlinemarktplatz für Autos, will mit einem neuen Markenauftritt ins neue Jahr starten. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, soll der moderne Textmarkerstil in kräftigem Gelb Orientierung schaffen „und die eigene Mission betonen: komplexe Entscheidungen für Käufer und Verkäufer einfach zu machen“. ab