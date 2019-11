Wem Kunden bei Reifen, Werkstattleistungen und im Onlinereifenhandel vertrauen

Im Rahmen seines „Deutschlandtests“ hat Focus Money den Blick nicht nur auf die „Preissieger“ in verschiedenen Branchen – darunter auch auf die Marken/Unternehmen mit dem in Sachen Reifen, Werkstattleistungen und im Onlinereifenhandel besten Preis-Leistungs-Verhältnis – geworfen. Zugleich hat man für außerdem für knapp 6.500 Firmen aus 225 Branchen und Produktgattungen analysiert, welche von ihnen ein besonders hohes Vertrauen bei Verbrauchern genießen. Darunter finden sich einmal mehr die drei Kategorien Reifen, Werkstätten und Onlinereifenhändler, die wie die Anbieter in den diversen anderen Branchen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) analysiert und entsprechend eingestuft wurden. Wie bei den „Preissiegern“ diente dabei eine Social-Listening-Analyse als Basis für die öffentliche Meinung zu den jeweiligen Anbietern in Bezug auf Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. christian.marx@reifenpresse.de

