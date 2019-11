Goodyear India lässt Produktion in Indien ruhen

Goodyear India lässt aktuell seine Produktion im Werk in Ballabgarh für fünf Tage ruhen. Wie es dazu in lokalen Medien heißt: um die Produktion der Marktnachfrage anzupassen. Goodyear produziert in dem Indien-Werk nahe der Hauptstadt Neu-Delhi vorwiegend Landwirtschaftsreifen. Der US-Hersteller betreibt darüber hinaus in Aurangabad eine weitere Reifenfabrik. ab