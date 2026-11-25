Hat WABCOWÜRTH vor rund zehn Jahren bereits die Haldex-Diagnosesoftware „DIAG+“ in seine „W.Easy“ genannte Mehrmarkendiagnose rund um Servicearbeiten an Nutzfahrzeugen integriert, gilt das Gleiche nunmehr auch für die „DIAG++“-Version des schwedischen Automobil- und Nutzfahrzeugzulieferers. Damit bauen beide Unternehmen ihre langjährige Kooperation weiter aus. „Die nahtlose Einbindung der weiterentwickelten Haldex-‚DIAG++‘-Technologie in die markenübergreifende ‚W.Easy‘-Software von WABCOWÜRTH bringt neue Effizienz in die Nutzfahrzeugdiagnose. Das freut Werkstätten, Speditionen und Flottenmanager aus mehreren Gründen, wozu nicht zuletzt auch die OE-Qualität und die Möglichkeiten der damit verbundenen Garantieabwicklung zählen“, heißt es vonseiten des Joint Ventures der Würth-Gruppe und der aus WABCO (Westinghouse Air Brake Company) hervorgegangen ZF-Divison Commercial Vehicle Control Systems. Durch die Integration der WABCO-Systemdiagnose und der neusten Haldex-Anwendung in einer Gesamtlösung biete einzig WABCOWÜRTH eine Lösung, die intelligente Mehrmarkendiagnose mit Herstellerexpertise vereine, heißt es.