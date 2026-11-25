Seit 1976 stellt Castrol in Hamburg-Neuhof Schmierstoffe her, sodass der Standort insofern ein rundes Jubiläum begeht. Er gehört heute demnach zu den größten Produktionswerken des Anbieters, der vor Ort nicht nur Motoren-, sondern auch Getriebeöle sowie Fluide für hybride und vollelektrische Antriebe herstellt, die vor dort aus vor allem in die Nord- und Osteuropa geliefert werden, während die in der Hansestadt produzierten Getriebeöle weltweit zum Einsatz kommen. In Hamburg-Neuhof ist nach Angaben des Unternehmens auch sein sogenanntes Driveline Technology Center ansässig für Forschung und Entwicklung rund um moderne Antriebstechnologien sowie die damit verbundenen veränderten Anforderungen an Schmierstoffe. „Der Trend vom Verbrenner hin zum Elektroantrieb verändert gleichzeitig, welche Fluide die Fahrzeuge brauchen. Unsere gesamte Branche steht damit vor neuen Aufgaben“, meint Rhea D’Jesus, Manufacturing Manager Europe und Geschäftsführerin Castrol Germany. „Wir sehen hier eine Transformation, die wir aktiv mitgestalten. Unser Werk in Neuhof zeigt dabei, wie ein traditionsreicher Produktionsstandort sich auf diesen Wandel einstellt und ihn Schritt für Schritt vorantreibt“, wie sie mit Blick auf das 50-Jährige des Werkes in Hamburg noch ergänzt.