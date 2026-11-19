Den „SportContact 7” bezeichnet Continental als eines seiner „Kernprodukte (…) im Ultra-High-Performance-Segment“. Eine speziell für das Fahrzeug entwickelten Variante dieses Reifens hat Mercedes-Benz für die besonders sportliche AMG-Version seiner neuen elektrischen CLA-Baureihe als Erstausrüstung freigegeben. Ganz konkret gilt dies für die sechs Dimensionen 245/40 ZR19 98Y XL, 265/40 ZR19 102Y XL, 255/35 ZR20 97Y XL, HL 275/35 ZR20 104Y XL, 255/35 ZR20 97Y XL und HL 275/35 ZR20 104Y XL, wobei die vier zuerst genannten Größen die Erstausrüstungskennung „MO1A“ auf der Seitenwand tragen und die anderen beiden mit „MO1“ gekennzeichnet sind auf ihrer Flanke. Allen gemein ist, dass sie über die von Conti als „Silent“ bezeichnete Geräuschreduzierungstechnologie verfügen, die genauso wie bei anderen Reifenherstellern – dabei aber anders von ihnen genannt – auf einem an der Innenseite der Reifenlauffläche angebrachten Dämpfer aus Polyurethanschaum basiert, der die Übertragung von Schwingungen in den Fahrzeuginnenraum reduzieren und damit insofern so zu einem höheren Fahrkomfort beitragen soll.