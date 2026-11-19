Insgesamt und auch getrennt betrachtet nach den einzelnen Marktsegmenten ist das Neuzulassungsplus bei den motorisierten Zweirädern in Deutschland mit Stand Ende Oktober nahezu unverändert gegenüber einem Monat zuvor. Unverändert groß bezogen auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum ist dabei noch zu ergänzen. Denn gemäß der neuesten Statistik des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) präsentiert sich der Gesamtmarkt mit in Summe fast 185.000 Maschinen gut 24 Prozent und damit annähernd ein Viertel über dem Vergleichswert für Januar bis Oktober 2025. Etwas mehr als 107.200 neue Krafträder entsprechen zwar „nur“ einem Zuwachs um immerhin noch ziemlich genau zwischen 16 und 17 Prozent, aber 17.500 Kraftroller kommen einem Mehr von deutlich über 31 Prozent gleich, während sich aus den bis dato in diesem Jahr neu zugelassenen 28.600 Leichtkrafträdern und knapp 31.700 Leichtkraftrollern ein Plus von beinahe 44 Prozent respektive gut 31 Prozent errechnen lässt.