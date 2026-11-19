Ist es ziemlich genau zwei Jahre her, dass Porsche weltweit 10.600 Fahrzeuge zurückrufen musste wegen Problemen mit dem Zentralverschluss der bei ihnen verbauten Räder, läuft seit Kurzem eine neuerliche Aktion diesbezüglich. Betroffen sind diesmal der 911 GTS, 911 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 Sport Classic, 911 GT3 und 911 GT3RS aus der Baureihe 992 sowie die Modelle GT4 RS und Spyder RS aus der Baureihe 982, sofern sie zwischen dem 7. Juni und dem 19. Juli 2024 produziert wurden und ihre Räder mit einer Zentralverschlussmutter befestigt sind. Eine „fehlerhafte Verschraubung der Räder kann zu Beschädigungen bis hin zum Bruch der Zentralverschlussmutter führen“, wie der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) in diesem Zusammenhang zu entnehmen ist. Insgesamt sollen im aktuellen Fall weltweit gut 1.600 Fahrzeuge infrage kommen, davon rund 200 in Deutschland. Dort müssten die betroffenen Zentralverschlussschrauben folglich geprüft und abhängig vom Prüfergebnis ersetzt werden, so das KBA weiter, laut dem in dieser Angelegenheit bereits Vorfälle bekannt sind mit Sach-, aber ohne Personenschäden . Für weitere Auskünfte bzw. detaillierte Informationen zu dem unter dem Rückrufcode „ATA1“ geführten Fall verweist die Behörde direkt an den Hersteller oder Porsche-Vertragswerkstätten.