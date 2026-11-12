RDKS-Sensoren erweitern das Winkler-Eigenmarkensortiment

Der auf Nutzfahrzeugteile spezialisierte Großhändler Winkler hat sein Sortiment im Bereich Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) erweitert. Ab sofort ist bei dem Unternehmen ein als leistungsstark beschriebener Universalsensor für Lkw, Busse und Anhänger erhältlich, der – wie es weiter heißt – „höchste Flexibilität mit zuverlässiger OE-Qualität verbindet“. Unter der Eigenmarke Winkler mit der Produktbezeichnung „WiSens Uni 1.0“ angeboten, wird er von BH Sens produziert. Das gilt ebenso für das Modell „WiSens MB1“, bei dem es sich um einen für den Mercedes Actros IV bereits vorprogrammierten Winkler-Sensor handeln soll, der insofern nur noch am Fahrzeug angelernt werden muss. Abgesehen von diesen beiden neuen Eigenmarkenprodukten biete man für Nutzfahrzeuge außerdem noch „eine breite Auswahl an fahrzeugspezifischen RDKS-Sensoren“, wie der Teilegroßhändler sagt.