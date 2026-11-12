Bei Kompletträdern ist vor allem eines gefragt: die Farbe Schwarz

Ob Schwarz eine Farbe ist, darüber herrscht Uneinigkeit. Der physikalischen Definition nach ist es nicht so, lässt sich der völligen Abwesenheit von Licht doch keine Wellenlänge zuordnen wie jeder „echten“ Farbe. Gleichwohl wird Schwarz im Alltag, in der Kunst oder auch beim Design wie nicht zuletzt bei dem von Leichtmetallrädern sehr wohl als Farbe angesehen, wobei sie sich hinsichtlich Letzterem derzeit sogar besonders gefragt zu sein scheint. Denn bei einer Check24-Auswertung der im Zeitraum zwischen dem 10. November 2025 und dem 9. November dieses Jahres über die Vergleichsplattform getätigten Komplettradbestellungen liegen solche, die auf schwarzen Rädern basieren, in der Beliebtheit deutlich vorn. Dem Unternehmen zufolge haben gut 68 Prozent der dort georderten Alukompletträder schwarze Felgen, während solche in Silber rund 19 Prozent für sich reklamieren können sowie Grau und Anthrazit zusammen auf elf Prozent kommen. Dabei spielt es keine allzu große Rolle, ob die jeweiligen Räder mit Sommer-, Ganzjahres- oder Winterreifen kombiniert werden, liegt der Schwarzanteil doch immer bei rund einem Drittel bis ein wenig darüber, während auf Silber etwa ein Fünftel bzw. leicht mehr entfällt sowie (gut) ein Zehntel auf Grau/Anthrazit.

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