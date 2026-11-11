Nächste Generation RDKS-Sensoren der Marke Mate angekündigt

Vor rund acht Jahren hat der italienische Räderhersteller MAK sein Portfolio erweitert über Felgen hinaus mit Sensoren für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Wie bisher unter der eigenen Marke Mate angeboten, kündigt das Unternehmen aktuell die Einführung einer neuen Generation universeller RDKS-Sensoren namens „MulitSens+“ an. Sie sollen auf der Erfahrung und Zuverlässigkeit der Vorgängerserie aufbauen bzw. basierend auf deren Technologie und Leistung konsequent weiterentwickelt worden sein, um Reifenservicebetrieben „eine noch fortschrittlichere, vielseitigere und leistungsstärkere Lösung“ bieten zu können. Dabei zeichnet sich die neue Produktgeneration laut MAK durch ein komplett überarbeitetes Gehäuse aus, wobei der Anbieter mit der optimierten Bauform eine verbesserte Ergonomie verbindet genauso wie eine höhere Anpassungsfähigkeit an verschiedene Felgenkonfigurationen selbst mit Blick auf Fahrzeuge der neuesten Generation.

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