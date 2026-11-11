https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Noch-auf-der-Reifenmesse-im-Juni-berichtete-Kumho-Tire-man-werde-den-Regelbetrieb-in-der-neuen-Reifenfabrik-in-Polen-im-August-2028-aufnehmen.webp 1126 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-11 13:38:522026-11-11 13:38:52Kumho-Großaktionär will Fabrikneubau in Polen „beschleunigen“
Kumho-Großaktionär will Fabrikneubau in Polen „beschleunigen“
Vor knapp einem Jahr hatte Kumho Tire mitgeteilt, man werde nun seine erste Consumer-Reifenfabrik in Europa errichten und dafür rund eine halbe Milliarde Euro investieren. Das Werk im polnischen Opole nahe der tschechischen Grenze sollte – so hieß es dazu auch auf der Tire Cologne im Juni noch einmal – dann im August 2028 seinen Betrieb aufnehmen und in insgesamt zwei Expansionsstufen auf eine Jahreskapazität von zwölf Millionen Pkw- und Transporterreifen ausgebaut werden. Dieser Plan hat sich nun offenbar geändert.
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