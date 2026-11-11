Kumho-Großaktionär will Fabrikneubau in Polen „beschleunigen“

Vor knapp einem Jahr hatte Kumho Tire mitgeteilt, man werde nun seine erste Consumer-Reifenfabrik in Europa errichten und dafür rund eine halbe Milliarde Euro investieren. Das Werk im polnischen Opole nahe der tschechischen Grenze sollte – so hieß es dazu auch auf der Tire Cologne im Juni noch einmal – dann im August 2028 seinen Betrieb aufnehmen und in insgesamt zwei Expansionsstufen auf eine Jahreskapazität von zwölf Millionen Pkw- und Transporterreifen ausgebaut werden. Dieser Plan hat sich nun offenbar geändert.

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