Weiteres Freigabedreierpack für Conti bei VW

Da Continental schon für den ID.Polo Volkswagen-Erstausrüstungsfreigaben für gleich drei seiner Profile erhalten hat, verwundert nicht, dass der Reifenhersteller Gleiches auch für das auf derselben technischen Plattform basierende Fahrzeugmodell ID.Cross vermelden kann. Insofern haben die Wolfsburger bei beiden Wagen dem „EcoContact 7“, „AllSeasonContract 2“ und „WinterContact TS 870 P“ des Anbieters ihren Segen erteilt. Allerdings gelten die Freigaben für den ID.Cross mit Blick auf den Sommerreifen für die Dimensionen 225/55 R17 97T FR, 225/50 R18 95V sowie 225/45 R19 92T FR und damit andere Größen als beim ID.Polo, während sie in Sachen des Ganzjahresprofils mit 215/50 R18 96T XL und bei dem Modell allein für die kalte Jahreszeit mit 215/50 R18 96T XL hier wie da identisch sind.