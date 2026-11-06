Pkw-Neuzulassungen bremsen den deutschen Kfz-Markt leicht ein

Ist im September bei den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) noch ein neunprozentiges Plus gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat beobachtet worden, hat es im Oktober mit rund 254.500 Einheiten „nur“ bei 1,7 Prozent gelegen. Als Folge dessen ist auch der für den bisherigen Jahresverlauf ausgewiesene Zuwachs gegenüber dem Zwischenstand vor einem Monat um vier Zehntelprozentpunkte auf 4,9 Prozent zurückgegangen, was in Summe knapp 2,5 Millionen bis dato neu auf bundesdeutsche Straßen gekommenen Wagen entspricht. Als volumenmäßig größtes Teilsegment hat dies auch Folgen für die Gesamtmarktentwicklung, in dem das Plus über alle Fahrzeuggattungen ebenfalls leicht von 5,6 Prozent im September auf 5,4 Prozent im Vergleich zu Januar bis Oktober 2025 gesunken ist entsprechend beinahe 2,7 Millionen neuen Kfz während der ersten zehn Monate.

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