Nächste Intermot ist „auf einem guten Weg“

Laut der sie ausrichtenden Koelnmesse GmbH übertreffen die für die Intermot vom 19. bis zum 21. Februar 2027 bereits angemeldeten und zugesagten Ausstellerflächen zum Stand 19. Oktober das Gesamtergebnis der zuletzt im Dezember 2025 stattgefundenen Motorradmesse um rund 20 Prozent. „Anfang des Jahres hat sich die Branche geschlossen zur Intermot bekannt. Jetzt zeigen die Anmeldungen, was dieser Schulterschluss bewirkt. In Köln bringen wir die ganze Vielfalt der Motorradwelt zusammen. Führende Motorradhersteller sind ebenso vertreten wie Unternehmen rund um Zubehör und Bekleidung. Auch die neuesten Trends und Innovationen haben ihren Platz. Damit schaffen wir einen Treffpunkt, an dem Industrie und Handel direkt mit den Motorradfans zusammenkommen“, sagt Uwe Seitz, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM).

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