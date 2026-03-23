Leichter Besucherzuwachs für die Motorradmesse Erfurt

Am vergangenen Samstag und Sonntag hat die Motorradmesse Erfurt stattgefunden. Laut dem Ausrichter sind diesmal sogar leicht mehr Besucher gezählt worden als die im vergangenen Jahr berichteten „nahezu 21.000“. Insgesamt sollen es 21.200 gewesen sein, die für einen „erfolgreichen Start in die neue Motorradsaison“ in der thüringischen Landeshauptstadt gesorgt haben. An zwei Tagen bot die Veranstaltung, bei der rund 80 Aussteller Flagge zeigten, laut der Messe Erfurt demnach wieder einmal einen umfassenden Überblick über neue Modelle, Zubehör, Reiseangebote und aktuelle Trends der Zweiradszene. Das nächste Mal findet die Messe dann am 13. und 14. März 2027 statt.