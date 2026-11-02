Reifen Hüska wird AZuR-Partner

Die Reifen Hüska GmbH hat sich der ursprünglich als Innovationsforum Altreifenrecycling gestarteten Allianz Zukunft Reifen (AZuR) anschlossen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Driedorf, ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und soll sich dadurch auszeichnen, die fachgerechte Sammlung und Entsorgung von Altreifen mit moderner Sortiertechnik, der Wiederverwendung und dem Handel mit Gebrauchtreifen und Karkassen zu verbinden. Zumal der neue AZuR-Netzwerkpartner an seinem rund 14.000 Quadratmeter großen Standort eine KI-gestützte Sortiermaschine einsetzt, die ihn demnach bei der Erfassung bzw. Bewertung von Dingen wie der Reifengröße, des Profils und des Zustandes unterstützt und damit „eine differenzierte Zuordnung zu geeigneten Weiterverwendungs- und Verwertungswegen“ ermögliche. Zu Beginn des kommenden Jahres wollen die Driedorfer die eigene Verarbeitung ausbauen und dazu eine Schredderanlage in Betrieb nehmen. Laut AzuR, wo man sich freut, mit Reifen Hüska zusätzliche Kompetenz in den Bereichen Sammlung, digitale Sortierung, Logistik und Altreifenverwertung hinzuzugewinnen, plant das Unternehmen gemeinsam mit einem Partner darüber hinaus eine Pyrolyseanlage zur Rückgewinnung weiterer Rohstoffe aus Altreifen.