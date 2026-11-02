Historisch: Kimi Antonelli wird jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte

Kimi Antonelli ist beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko eine historische Leistung gelungen: Mit gerade einmal 20 Jahren ist er seit dem Wochenende der jüngste Formel-1-Weltmeister der Geschichte des Rennsports. Zuvor hielt Sebastian Vettel lange Zeit den Rekord. Der fuhr seinen ersten Titel 2010 mit 23 Jahren in Abu Dhabi ein.

Zudem ist der 20-Jährige aus dem Mercedes-Stall nun der dritte italienische Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der den Weltmeistertitel gewonnen hat, und zwar, wie auch seine beiden Vorgänger, mit Pirelli-Reifen, wie das italienische Unternehmen nicht ohne Stolz mitteilt.

„Es ist ein absolut verdienter Erfolg, der auf der Beständigkeit beruht, die er während der gesamten Saison gezeigt hat, und der heute mit einer weiteren herausragenden Leistung besiegelt wurde“, freute sich Dario Marrafuschi, Motorsportdirektor bei Pirelli, über den Sieg des Mercedes-Fahrers.