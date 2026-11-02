Motorrad-/Mopedneuzulassungen europaweit im grünen Bereich

Die Neuzulassungen von Motorrädern in den fünf größten europäischen Märkten liegen mit Blick auf die ersten neun Monate des laufenden Jahres durchweg über denen desselben Zeitraumes 2025. Für Deutschland weist der europäische Motorradherstellerverband ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) dabei mit einem knappen Viertel bzw. gut 24 Prozent das höchste Plus aus vor Spanien mit einem rund 21-prozentigen Zuwachs vor Großbritannien, wo ziemlich genau zwischen 14 und 15 Prozent mehr Maschinen neu auf die Straße gekommen sind, sowie Italien und Frankreich, wo die Märkte um knapp elf respektive rund fünf Prozent gewachsen sind. Alles in allem werden bis dato in Summe gut 944.100 neue Motorräder in besagten fünf Ländern bilanziert, was nicht ganz einem Sechstel mehr als im Vorjahreszeitraum entspricht.

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