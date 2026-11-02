https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/RDKS-Sensoren.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-11-02 14:32:162026-11-02 14:32:16Nachfrage nach RDKS-Sensorsätzen bei Electronicx zur Umrüstzeit am höchsten
Nachfrage nach RDKS-Sensorsätzen bei Electronicx zur Umrüstzeit am höchsten
Als Onlinehändler für Kfz-Zubehör gehören auch Sensoren für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) zum Portfolio der 2006 gegründeten Electronicx GmbH mit Sitz und Lager in Cleebronn (Landkreis Heilbronn/Baden-Württemberg). Ein Teil der von dem Unternehmen angebotenen Artikel wird eigenen Worten zufolge dabei unter der Eigenmarke Electronicx verkauft. Aktuell hat man dort die stornobereinigten Bestellungen fahrzeugbezogener Vierersätze von RDKS-Sensoren mit Blick auf die Kalenderjahre 2024 und 2025 ausgewertet. Demnach registrierte der Anbieter im vergangenen Jahr die anteilsmäßig höchste Nachfrage nach RDKS-Sensorsätzen in den Umrüstmonaten Oktober (14,0 Prozent) und November (12,4 Prozent).
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