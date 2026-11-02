Nachfrage nach RDKS-Sensorsätzen bei Electronicx zur Umrüstzeit am höchsten

Als Onlinehändler für Kfz-Zubehör gehören auch Sensoren für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) zum Portfolio der 2006 gegründeten Electronicx GmbH mit Sitz und Lager in Cleebronn (Landkreis Heilbronn/Baden-Württemberg). Ein Teil der von dem Unternehmen angebotenen Artikel wird eigenen Worten zufolge dabei unter der Eigenmarke Electronicx verkauft. Aktuell hat man dort die stornobereinigten Bestellungen fahrzeugbezogener Vierersätze von RDKS-Sensoren mit Blick auf die Kalenderjahre 2024 und 2025 ausgewertet. Demnach registrierte der Anbieter im vergangenen Jahr die anteilsmäßig höchste Nachfrage nach RDKS-Sensorsätzen in den Umrüstmonaten Oktober (14,0 Prozent) und November (12,4 Prozent).

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