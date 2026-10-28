Mitas stellt auch dieses Jahr wieder auf der EIMA in Bologna aus

Mitas will auch die kommende EIMA für eine umfassende Messepräsenz nutzen. Wie es in einer Mitteilung des Geschäftsbereiches Yokohama TWS heißt, zu dem die Reifenmarke Mitas seit der Übernahme von Trelleborg Wheel Systems durch Yokohama Rubber 2023 gehört, wolle man vor Ort einen Überblick über die aktuellen Produkte seines Sortimentes geben. Dazu werde der Granterra VF PFO für hochmotorisierte Traktoren genauso gehören wie die Reifen Agriterra Ultra für Trailer, HCM für Kommunaltraktoren und AC85 für Traktoren. „Die EIMA ist eine wichtige Gelegenheit, Kunden und Partner aus dem gesamten Agrarsektor zu treffen und Lösungen zu präsentieren, die speziell auf ihre alltäglichen Bedürfnisse zugeschnitten sind“, kommentierte Roberta D’Agnano, Global Marketing Director Mitas bei Yokohama TWS. Durch seine wiederholte Präsenz auf der EIMA, die vom 10. bis zum 14. November in Bologna, Italien, stattfindet, bestätige Mitas „erneut seinen Fokus auf Fachkompetenz im Bereich Landwirtschaftsreifen, Produktleistung und die Bedürfnisse von Fachleuten“, so der Hersteller abschließend.