Michelin: Röttger folgt auf Taneja und nun folgt Röttger Taneja

Maria Röttger will Michelin zum Jahreswechsel und damit nach fast sieben Jahren verlassen. Bei dem Reifenhersteller zeichnete sie seit 2022 als President und CEO für die Region Nordeuropa verantwortlich. Einer Onlineveröffentlichung zufolge werde sie zum 1. Januar die Rolle als Chief Administrative Officer (CAO) beim Hersteller von Harzen und Beschichtungsrohstoffen Allnex übernehmen, der – genau wie Michelin – seine Unternehmenszentrale im bekannten Bürogebäude The Squaire direkt am Frankfurter Flughafen unterhält. Mehr noch als das, CEO bei Allnex ist seit Anfang dieses Jahres Röttgers Vorgänger bei Michelin, Anish K. Taneja. Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG betont die Frankfurter Michelin-Zentrale, ein Nachfolger für Röttger an der Spitze der Nordeuropa-Organisation, zu der der DACH-Markt, die fünf skandinavischen Märkte sowie Großbritannien und Irland gehören, sei noch nicht benannt, eine Lösung aber absehbar.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen