„Aufwertung“ als zentraler Teil des eigenen Pflichtenheftes – Chengshan Group zum 50-Jährigen

Die Chengshan Group mit dem Reifenhersteller Prinx Chengshan in ihrem Zentrum besteht seit mittlerweile 50 Jahren. Grund genug für die Verantwortlichen des chinesischen Unternehmens um Gründer und Chairman Che Hongzhi, weit über 100 internationale Kunden und andere Gäste am Sitz in Rongcheng (Shandong-Provinz) zu groß angelegten Jubiläumsfeierlichkeiten und zu einer Tagung zu empfangen, bei der sie die weiteren Entwicklungspläne darlegten. Mit speziellem Blick auf den hiesigen Markt ergänzte Europachef Thomas Wohlgemuth, worum es bei diesen Plänen geht und wie die damit verbundenen Ziele erreicht werden sollen.

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