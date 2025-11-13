Granterra VF PFO: Neuer Reifen für Hochleistungstraktoren von Mitas

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Mitas-Bartoli-Granterra-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-13 09:33:352025-11-12 14:51:13Granterra VF PFO: Neuer Reifen für Hochleistungstraktoren von Mitas
Mitas präsentiert auf der Agritechnica eine neue Reifengeneration für Hochleistungsreifen. Der Granterra VF PFO mit einem verstärkten Karkassenaufbau und einem neuen Profildesign sei darauf ausgelegt, dort Spitzenleistung zu liefern, wo sie am meisten zählt – auf dem Feld. Jedes Detail des Reifens wurde laut Unternehmensangaben entwickelt, „um maximale Traktion zu gewährleisten, den Boden zu schonen und gleichbleibende Leistung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen sicherzustellen“.
